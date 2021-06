Inzaghi, dopo l’annuncio ufficiale con l’Inter la composizione del suo staff

Inzaghi è pronto per il suo primo giorno da allenatore dell’Inter. L’ormai ex tecnico della Lazio è pronto per l’ufficialità, subito dopo si penserà alla composizione del suo staff e la programmazione della stagione.

STAFF E PROGRAMMAZIONE – Inzaghi ha già messo nero su bianco il suo nuovo contratto con l’Inter e iniziato a parlare già di mercato con la dirigenza nerazzurra. Oggi è pronto a ufficializzare il suo nuovo contratto biennale a 4 milioni a stagione, bonus compresi. Dopo le dovute formalità, poi sarà il turno del suo staff tecnico dove, dalla gestione di Antonio Conte, resteranno solo i preparatori dei portieri Adriano Bonaiuti e il nutrizionista Matteo Pincella. Inzaghi sarà seguito dal suo fedelissimo vice Massimiliano Farris, dai preparatori atletici Fabio Ripert e Alessandro Fonte, il match analyst Ferruccio Cerasaro e dai collaboratori tecnici Mario Cecchi e Riccardo Rocchini.