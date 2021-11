F. Inzaghi: «Derby? Tifo Milan! Inter, Simone sta dimostrando il suo valore»

Filippo Inzaghi ha commentato il derby tra il suo Milan e l’Inter del fratello Simone. Il tecnico del Brescia ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Pordenone in Serie B.

FRATELLI CONTRO – Queste le parole di Filippo Inzaghi sul derby tra Milan e Inter: «Domani è una partita complicata. Il Milan è nel mio cuore, il tifo per il Milan è al primo posto. Però seguirò con interesse anche Simone, perché non dimentichiamoci che sta facendo molto bene. Antonio Conte quando ha perso Achraf Hakimi purtroppo è andato via e hanno venduto anche Romelu Lukaku. Simone si è preso una gatta da pelare molto difficile. Penso che stia dimostrando tutto il suo valore».