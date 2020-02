Inzaghi: “Derby? SarÃ  bella partita. Spero vinca il Milan! Ibrahimovic…”

Inzaghi: “Derby? Sarà bella partita. Spero vinca il Milan! Ibrahimovic…”

Condividi questo articolo

Filippo Inzaghi, nel corso di un’intervista rilasciata a “Sky Sport 24” ha parlato del derby tra Inter e Milan, in cui lui, in passato è stato protagonista. L’ex attaccante rossonero, oggi allenatore del Benevento, ha parlato anche della stagione dell’Inter di Conte e del ritorno in Serie A di Zlatan Ibrahimovic.

SFIDA IMPORTANTE – Filippo Inzaghi si augura che il derby sia un bello spettacolo, con Ibrahimovic e Lukaku probabili protagonisti in campo. L’ex calciatore rossonero, infine, spende parole di elogio per Antonio Conte e per la stagione dell’Inter: «Sarà un bel derby, purtroppo giocheremo alla stessa ora(ride, ndr). Sarà strano non poter guardare questa partita, che mi ha dato tanto negli anni precedenti. È una sfida importante per tutte e due le squadre, Ibrahimovic e Lukaku fortissimi, ma ci sono tanti giocatori di qualità. L’Inter sta facendo, con Conte, qualcosa di molto importante. Non avevo dubbi, conoscendo la mentalità di Antonio. Il Milan? Si sta riprendendo, auguro a Pioli di poter fare sempre meglio. Ibrahimovic ha dato tanto, conoscendolo non sarebbe tornato se non si sentisse al 100%. Mi auguro che sia un bel derby, se vince il Milan sarò contento».