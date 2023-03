Inzaghi deluso dalla società: differenze di trattamento rispetto a Pioli – TS

Il tecnico nerazzurro è deluso dalla società per la poca protezione ricevuta. E il paragone con Stefano Pioli è sensato

DELUSIONE – Quella che prova Simone Inzaghi nei confronti della società. Il tecnico si aspettava maggior protezione da parte della dirigenza durante le difficoltà. La mente va ai cugini rossoneri: Pioli, nonostante gli ultimi risultati non positivi in campionato – 1-1 con la Salernitana dopo il KO di Firenze – non è mai stato messo in discussione, e nell’ambiente Milan non si è mai parlato di vertici o pranzi con i dirigenti, ma soprattutto non si è mai parlato di eventuali sostituti. Su Inzaghi ora incombe l’ombra di Antonio Conte, definito “uomo forte” e giusto per riportare l‘Inter al successo.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino