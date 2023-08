Inzaghi: «Un consiglio a Simone per l’attacco? Difficile, è così bravo!»

Filippo Inzaghi ha parlato di suo fratello Simone nel corso di un intervento su Sky Sport 24. L’allenatore, nel giorno del suo compleanno, ha ironizzato sul mercato dell’Inter.

CONSIGLI – Filippo Inzaghi si è lasciato andare ad alcuni commenti su suo fratello Simone, al timone dell’Inter, e non solo. Ospitato da Sky Sport 24, il tecnico afferma: «Mio fratello mi ha chiesto dei consigli per l’attaccante? Difficile dare dei consigli a un allenatore così bravo, più facile che lo dia a lui a me. Simone ha parlato con Cristiano Rolando? Questo mi manca, lo scopro da voi. Ci siamo scambiati altre opinioni. Simone a me non dice niente, sono arrabbiato con lui (ride, ndr). Penso che la Juventus prima di privarsi di un attaccante così bravo e giovane come Vlahovic ci penserà».