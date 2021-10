Inzaghi concede tre giorni di riposo all’Inter: si ritorna mercoledì – TS

Come riportato da TuttoSport questa mattina, Simone Inzaghi ha concesso tre giorni di riposo all’Inter dopo la vittoria contro il Sassuolo.

RIPOSO – Simone Inzaghi ha concesso tre giorni di riposo alla squadra dopo la vittoria in rimonta maturata a Reggio Emilia contro il Sassuolo. La squadra ricomincerà ad allenarsi mercoledì ad Appiano Gentile, cioè all’indomani dell’ultima seduta della Nazionale che ha scelto la Pinetina come quartier generale in vista della semifinale di Nations League contro la Spagna (vedi articolo).

Fonte: TuttoSport – ST.SC