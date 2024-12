Inzaghi concede due giorni di libertà. Poi testa a Cagliari-Inter

Simone Inzaghi pensa anche al benessere fisico e mentale dei suoi calciatori. Il tecnico dell’Inter, dopo la vittoria contro il Como, ha aperto i cancelli di Appiano Gentile.

PAUSA – Archiviata la vittoria di ieri contro il Como. a San Siro, in casa Inter si stacca per qualche giorno e si pensa a passare le vacanze di Natale in famiglia. Tutti rigorosamente in zona, o almeno così spera Inzaghi. Il tecnico dell’Inter ha dato ai giocatori nerazzurri sia la vigilia di Natale (oggi, ndr) che domani come giornate libere. Dal 26, giorno di Santo Stefano, si penserà all’ultima partita dell’anno. L’Inter volerà poi in Sardegna per la gara contro il Cagliari che si gioca un pezzo importante di stagione proprio contro i nerazzurri. Dopo l’ultima gara dell’anno, Inzaghi concederà giusto un giorno di pausa a cavallo di Capodanno per poi partire alla volta dell‘Arabia Saudita per la prima sfida di Supercoppa Europea contro l’Atalanta.