Inzaghi, con Zhang a Milano c’è il rinnovo da ufficializzare – CdS

L’Inter prepara il calciomercato estivo con molti colpi in canna. Ma il ritorno quasi a sorpresa di Steven Zhang a Milano è segno che che, il rinnovo di Inzaghi con i nerazzurri, verrà finalmente ufficializzato.

RINNOVO – E’ tutto fatto tra Inter e Inzaghi per il rinnovo del contratto, manca di fatto solo l’ufficialità. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, l’intesa tra le parti è stata raggiunta la scorsa settimana prima delle vacanze del tecnico con Inzaghi che, nei prossimi giorni, sarà in città per una toccata e fuga, firma, foto e ufficialità del rinnovo. Il tutto grazie al ritorno a Milano di Steven Zhang.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti