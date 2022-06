Inzaghi con Lukaku ha nuove soluzioni d’attacco all’Inter. E un obiettivo – CdS

Il ritorno di Lukaku all’Inter non dovrebbe portare stravolgimenti a livello tattico, inteso come modulo. Tuttavia, come segnalato dal Corriere dello Sport, Inzaghi ha in mente qualche nuova soluzione.

LE NOVITÀ – Nella scorsa stagione all’Inter è mancato qualcosa a livello offensivo, pur avendo chiuso col miglior attacco. Quel “qualcosa” porta il nome e le caratteristiche di Romelu Lukaku, che in settimana completerà il suo grande ritorno (vedi articolo). Il 3-5-2 di Simone Inzaghi sarà confermato, ma dal Corriere dello Sport si parla di una serie di opzioni offensive in più. Fra queste arretrare il baricentro per poter giocare in ripartenza su Lukaku, com’era avvenuto in maniera devastante nel biennio 2019-2021. Oppure far abbassare le difese avversarie, puntando sul fisico, e sfruttare gli inserimenti dei compagni. Qualcosa in più quindi rispetto all’utilizzo di Edin Dzeko come centravanti. Con un obiettivo per Inzaghi: far vincere a Lukaku la Scarpa d’Oro conquistata da Ciro Immobile con lui alla Lazio.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti