Inzaghi come Ulisse e l’Inter come Sinner e la… Juventus! – TS

All’Inter tocca superare una tempesta extra-campo non banale, che potrebbe anche ripercuotersi sulla squadra. Simone Inzaghi deve tenere il gruppo mentalmente.

ISOLARSI – L’Inter è alle prese, fuori dal campo, con una vicenda giudiziaria legata agli ultras sicuramente non banale che potrebbe lasciare anche degli strascichi all’interno della squadra. Ecco perché servirà isolarsi totalmente e proteggere il gruppo da questa tempesta mediatica. La prima risposta è arrivata martedì sera, con la Beneamata che ha spazzato via la Stella Rossa in Champions League con un sonoro 4-0. La strada da seguire è quella. Isolarsi, proteggersi dalle voci e dagli attacchi esterni, peraltro lo stesso Alessandro Bastoni lo ha ribadito nel post partita, lavorando e pensando solamente al campo. Questo vortice mediatico nei prossimi giorni sicuramente si placherà, ma durante questi mesi tornerà saltuariamente alla ribalta. Insomma, la squadra e Inzaghi dovranno essere bravi a reggere la pressione.

Inter e Inzaghi, due esempi e un precedente a cui aggrapparsi

ESEMPI – Da questo punto di vista, Tuttosport, paragona Inzaghi a Ulisse. Come l’eroe omerico, anche il tecnico piacentino, durante questo lungo cammino, dovrà tappare le orecchie ai propri ragazzi per evitare che il canto fastidioso delle sirene mediatiche prenda il sopravvento. E la stessa Inter, al contempo, dovrà fare riferimento a Yannick Sinner. Il fuoriclasse italiano del Tennis, primo nella classifica ATP da settimane, continuava a lavorare e vincere mentre si difendeva dagli attacchi dell’antidoping e di qualche collega invidioso (Nick Kyrgios). Il tennista altoatesino come l’esempio più lungimirante per non perdersi mentalmente e dare continuità ai propri successi. Ma Tuttosport, avanza anche il vecchio precedente della Juventus. Nel 2017-18, l’allora squadra di Massimiliano Allegri, proprio come l’Inter invischiata nel caso ultras, riuscì a isolarsi e a proteggersi tanto da vincere lo scudetto e riconfermarsi campione d’Italia.

Fonte: Tuttosport – Alessia Scurati