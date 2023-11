Inzaghi coach del mese, Inter applaude: «Gioco offensivo e spettacolare»

Simone Inzaghi è stato eletto Coach Of The Month del mese di ottobre. L’Inter ha applaudito l’allenatore nerazzurro per questo importante premio.

COMUNICATO – Di seguito la nota pubblicata dal sito dell’Inter. “Ottobre è stato un mese straordinario che si è chiuso con i nerazzurri al primo posto nella classifica di Serie A, grazie a un filotto positivo iniziato con la vittoria il 30 settembre contro la Salernitana e continuato con il 2-2 contro il Bologna e i trionfi contro Torino e Roma.

Gioco offensivo e spettacolare, unito a una grande compattezza in fase difensiva: per questo motivo Lega Serie A ha assegnato a Simone Inzaghi il premio di Coach of the Month per il mese di ottobre.

Il premio è stato assegnato da una giuria composta da direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a performance, qualità del gioco e comportamento.

Inzaghi riceverà il riconoscimento prima del fischio d’inizio di Inter-Frosinone, in programma a San Siro domenica 12 novembre alle ore 20.45“.

Fonte: Inter.it