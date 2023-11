Inzaghi, clima disteso a -2 da Atalanta-Inter: l’episodio coi tifosi

Inzaghi punta Atalanta-Inter, il prossimo impegno in Serie A sabato alle 18. Oggi si è già svolto l’allenamento della squadra, col tecnico che ne ha approfittato per un passaggio coi tifosi.

IL SALUTO – Simone Inzaghi è andato via non molto tempo fa da Appiano Gentile, dopo l’allenamento dell’antivigilia di Atalanta-Inter. Alla Pinetina oggi piove, ma nonostante ciò alcuni tifosi si sono radunati lo stesso davanti al centro sportivo in attesa di qualche tesserato. È stato lo stesso Inzaghi a fermarsi, sotto l’acqua, per qualche foto. Il tutto in un clima di assoluta serenità, come non potrebbe essere altrimenti vista l’Inter prima in classifica in Serie A e Champions League.