Inzaghi chiama Vecino: l’uruguaiano avrà di nuovo un ruolo importante – TS

Vecino torna centrale nel progetto Inter. Secondo “Tuttosport” Inzaghi ha chiamato il giocatore per comunicargli la volontà di puntare su di lui.

AL CENTRO DEL PROGETTO – Simone Inzaghi ha contattato Matias Vecino. Il tecnico ha voluto parlare di persona col suo nuovo centrocampista per comunicargli l’intenzione di puntare nuovamente su di lui, convinto che le sue qualità possano tornare utilissime nella sua idea di calcio. Con uno stimolo in più, legato a un dare e avere. Proprio Vecino infatti, sottolinea “Tuttosport”, anni fa ha tolto proprio a Inzaghi la soddisfazione dell’approdo in Champions League con un famosissimo gol alla Lazio.

Fonte: Simone Togna – Tuttosport

Per leggere la notizia completa, acquista “Tuttosport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.