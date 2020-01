Inzaghi: “Champions League? Meritata sul campo in passato. L’obiettivo…”

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, è tornato ancora una volta sulla stagione 2017/2018. Un chiaro riferimento a quanto accaduto in quella stagione c’è stato anche oggi per l’ennesima volta in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Sampdoria

RIMPIANTI – «Abbiamo bene in testa il nostro obiettivo. Dopo aver vinto diversi trofei ora è arrivato il momento di entrare in zona Champions League. Si tratta di una cosa che avremmo meritato per quanto fatto e visto sul campo anche prima, ma non è accaduto e lo sapete tutti. L’obiettivo è quello ed è molto fermo nella nostra testa». Queste le parole di Simone Inzaghi.