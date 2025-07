Inzaghi cerca un attaccante in Serie A: spunta un nuovo nome pesante!

Simone Inzaghi ha lasciato la Serie A, ma il suo legame rimane comunque ancora piuttosto consistente. Infatti, l’ex allenatore dell’Inter, dopo aver acquistato dal Milan Theo Hernandez (a breve si chiuderà), cerca un nuovo attaccante.

PROFILO NUOVO – L’Al Hilal di Inzaghi fa spese in Italia. Dopo aver chiuso il colpo Theo Hernandez con il Milan, l’ex tecnico dell’Inter adesso vuole pure un attaccante. Sulla lista dei desideri c’è sempre Victor Osimhen, che ha una clausola rescissoria da 75 milioni di euro e valida fino al 15 luglio. Le trattative per arrivare al nigeriano, che desidera un’altra destinazione anziché l’Arabia Saudita, rimangono complicate. Ecco perché, secondo l’Equipe, l’Al Hilal avrebbe messo gli occhi su Dusan Vlahovic della Juventus. L’attaccante serbo è in uscita dal club bianconero, che nelle scorse ore ha annunciato il nuovo arrivato Jonathan David, preso a parametro zero da Lille.

AL HILAL – Per quanto riguarda Vlahovic, il suo nome, nei giorni scorsi, era stato accostato anche all’Inter in un ipotetico e alquanto fantasioso scambio con Marcus Thuram. Nulla di veritiero. Il serbo è praticamente ai margini del progetto Juventus e quindi potrebbe lasciare il club bianconero in questa sessione estiva di calciomercato. Non è da escludere la pista Al Hilal, una delle poche squadre, peraltro, che lo potrebbe accontentare anche economicamente. Alla Juventus prende 12 milioni di euro l’anno.