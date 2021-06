Inzaghi, cena con ultras della Lazio: in dono una maglia speciale – TS

Simone Inzaghi l’altra sera avrebbe incontrato a cena dei rappresentati della curva della Lazio per un confronto e per un saluto finale.

IL SALUTO – Simone Inzaghi saluta definitivamente i tifosi della Lazio con una cena in un ristorante della Capitale. Un modo per salutarsi e confrontarsi dopo la decisione che ha sorpreso l’ambiente biancoceleste. Clima disteso, confermato anche dalle parole degli ultras in un comunicato qualche giorno fa (vedi articolo). L’ormai nuovo tecnico dell’Inter, secondo quanto riportato da “TuttoSport” oggi in edicola avrebbe ricevuto in dono una maglia speciale della Lazio con la scritta “Grazie Mister, Ultras Lazio”.

Fonte: TuttoSport – Ste. Car.