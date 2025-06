Inzaghi: «Il cammino è appena iniziato! Orgoglioso del club»

Simone Inzaghi, a margine della vittoria al Mondiale per Club che gli ha permesso di passare agli ottavi di finale, ha commentato il suo cammino in sala stampa.

VIAGGIO – Simone Inzaghi, attuale tecnico dell’Al Hilal, è tornato a parlare in conferenza stampa dopo aver strappato il pass per gli ottavi del Mondiale per Club. Queste le parole del tecnico piacentino che potrebbe ritrovare l’Inter da avversaria: «L’obiettivo era essere tra le migliori al mondo. Non era semplice, ma il gruppo è stato unito. Non siamo qui solo per partecipare, ma siamo venuto per giocarci il Mondiale e volevamo arrivare a questa fase. Ora dobbiamo affrontare il Manchester City, ma sono queste le partite che ti fanno crescere. Sono orgoglioso di questi ragazzi. Il nostro viaggio è appena iniziato».