Inzaghi bestia nera di Gasperini! I precedenti da una parte – CdS

Il confronto tra Simone Inzaghi e Gian Piero Gasperini pare impari. Il Corriere dello Sport prende in considerazione gli ultimi sette scontri, conclusi tutti con una vittoria del piacentino.

MATCH – Simone Inzaghi è la kryptonite di Gian Piero Gasperini e della sua Atalanta. L’Inter domenica affronta la squadra di Bergamo e lo fa con il solo obiettivo di portare a casa i tre punti per tenere il primo posto in classifica. Per la prima volta l’Atalanta arriva allo scontro diretto ancora in corsa per lo scudetto e il Gewiss Stadium risponderà a tono. I precedenti però non sorridono proprio all’allenatore della Dea, che vive un incubo contro l’Inter.

SOLO VITTORIE! – Escluso il primo anno sulla panchina dell’Inter, quando sono arrivati due pareggi, Simone Inzaghi ha sempre battuto Gasperini. Sette scontri e sette vittorie, a partire dal successo a Bergamo prima dello stop per i Mondiali. La doppietta di Edin Dzeko ribaltò l’Atalanta per il 3-2 finale. “A casa loro” l’Inter festeggiò anche un anno fa: Hakan Calhanoglu e Lautaro Martinez regalano i tre punti ai nerazzurri. A San Siro invece non c’è mai stata storia: 3-2 prima della finale di Istanbul e il doppio 4-0 con risultato già acquisito nel primo tempo. L’ultima partita è stata a gennaio a Riyadh ed è finita per 2-0: Dumfries due volte ha battezzato Gasp, che ancora è alla ricerca dell’antidoto per combattere la sua nemesi dai tempi della Lazio.

fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno