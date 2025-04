È Inzaghi ball signori: in Bayern Monaco-Inter due gol manifesto! – CdS

La partita tra Bayern Monaco e Inter ha mostrato al mondo le molteplicità del gioco di Simone Inzaghi. E i due gol ne rappresentano la fotografia perfetta.

MANIFESTO – È ancora bella nitida e chiara la prestazione dell’Inter contro il Bayern Monaco, martedì sera all’Allianz Arena. I nerazzurri hanno giocato più partite in una: soffrendo quando c’era da soffrire, attaccando e a tratti anche dominando il Bayern di Vincent Kompany. Insomma, una partita perfetta, che si è conclusa con il gol a pochi minuti dal 90′ dell’attaccante aggiunto Davide Frattesi. Ma all’Allianz Arena, sottolinea il Corriere dello Sport, il mondo ha visto all’opera l’Inzaghi ball. Un calcio creativo, corale che rende l’Inter una squadra assolutamente distintiva e distinguibile rispetto alle altre. Un calcio composto da molteplici soluzioni tattiche e i due gol ne rappresentano il grande manifesto.

I due gol dell’Inter col Bayern Monaco manifesto dell’Inzaghi ball

DUE GOL DIVERSI – Il primo gol, quello di Lautaro Martinez, nasce dopo una lunga rete di passaggi con l’Inter che ha tenuto palla per oltre 2′. Un’azione che va da destra verso sinistra, toccando pure i piedi di Yann Sommer. In termini militari, l’Inter ha avviato una clamorosa azione di aggiramento delle linee avversarie, per poi accelerare improvvisamente incuneandosi con Carlos Augusto. Un’azione, di certo, non improvvisata. Il secondo gol è da “Sturmtruppen” per rimanere in ambito militaresco. Ossia un’azione rapida e d’assalto, che in 12 secondi ha portato prima alla giocata di Lautaro Martinez e rapidamente all’imbucata di Barella sempre per Carlos Augusto. Insomma, a Monaco di Baviera l’Inter ha fatto calcio!

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno