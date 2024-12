Inzaghi, avance alle ragazze da un profilo fake. La moglie denuncia!

Spiacevole episodio per Simone Inzaghi nel corso delle vacanze natalizie. C’è chi si spaccia sui social per l’allenatore nerazzurro: la moglie Gaia Lucariello denuncia immediatamente tutto.

PROFILO FAKE – Simone Inzaghi è vittima di uno “scherzo” davvero poco carino. Su Instagram è comparso un profilo che porta il nome dell’allenatore dell’Inter, che però – come i più attenti sapranno – non è in possesso di alcun account social. La moglie del tecnico, Gaia Lucariello, che invece è molto attiva sulla piattaforma, ha voluto immediatamente denunciare il fatto. La donna ha, infatti, informato tutti i follower che qualcuno si spaccia sui social per Inzaghi, arrivando addirittura a sfruttare la credibilità e il nome dell’allenatore per provare ad approcciare con il genere femminile.

Inzaghi, qualcuno si spaccia per lui sui social: l’appello della moglie!

DENUNCIA – La moglie di Inzaghi ha pubblicato sulle stories Instagram le immagini del profilo fake in questione, allertando i follower di Instagram e invitando a segnale l’account. Così la Lucariello ha commentato: «Questa è una fanpage, non è Simone, ma scrive come se fosse lui! Mi hanno detto che questo scemo scrive anche a tante ragazze». L’appello della donna sembra essere arrivato forte e chiaro ai supporter dell’allenatore, dal momento che l’account fake risulta ora inesistente sui social. Le segnalazioni, dunque, sembrano essere stati efficaci e Inzaghi può tornare a concentrarsi solo sul campo, con Cagliari-Inter sempre più vicina.