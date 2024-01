Inzaghi attacca: «Presi in giro! Non ci sta bene, come con Gatti»

Inzaghi attacca l’arbitrato dopo Napoli-Salernitana e ritorna sul match contro la Juventus e alla mancata espulsione di Gatti. Le sue parole a Dazn.

RECRIMINAZIONI − Pippo Inzaghi si sfoga contro l’arbitraggio di Napoli-Salernitana e ritorna sul match perso con la Juventus: «Non ci sta bene, come l’espulsione di Gatti che non è stata data. Non è giusto, perché siamo ridotti all’osso e non ce lo meritiamo. Il rigore? Rigore da Var, così come la punizione di Demme. Non mi va bene che non mi fanno parlare, non mi guardano neanche in faccia. Loro vogliono rispetto, ma così ci sentiamo un po’ presi in giro. Siamo la Salernitana, combattiamo con tutti. È da due partite che subiamo immeritatamente, meritavamo almeno due punti».