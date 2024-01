Inzaghi assicura: «Favore a mio fratello? No, lavoro per la Salernitana!»

Filippo Inzaghi tra pochissimo affronterà la Juventus di Allegri all’Arechi con la sua Salernitana. Il tecnico della squadra campana assicura che suo fratello Simone, allenatore dell’Inter, non ha chiesto alcun favore: di seguito le sue dichiarazioni a DAZN prima del fischio d’inizio del match

NESSUN FAVORE – Filippo Inzaghi, allenatore della Salernitana, ospita la Juventus di Massimiliano Allegri che dovrà rispondere alla vittoria dell’Inter con il Verona. L’ex attaccante assicura che suo fratello Simone Inzaghi non ha chiesto alcun favore: «Se mio fratello mi ha chiesto un favore? No no, io lavoro per la Salernitana che è la cosa più importante. Perché, come dicevo prima, è un periodo positivo per noi, veniamo dalla partita con il Verona e abbiamo visto ieri a San Siro cosa è capace di fare. Le due partite con Verona e Milan devono darci una grande forza e poi alla fine vedremo cosa sarà successo».