Inzaghi all’appello dopo 2 senatori: discorso all’Inter! Un tema – CdS

L’Inter oggi riprende gli allenamenti, dopo la batosta in Supercoppa contro il Milan. Atteso un discorso alla squadra da parte di Simone Inzaghi.

RIPARTENZA – Ripartire e farlo in fretta: è questo il diktat in casa Inter, con i nerazzurri che da oggi riprenderanno gli allenamenti ad Appiano Gentile. Ripartire dopo la batosta in finale di Supercoppa contro il Milan. Dopo i discorsi di Nicolò Barella e Lautaro Martinez, rispettivamente vice capitano e capitano della squadra, oggi è atteso quello del mister. Inzaghi vorrà toccare alcune corde importanti e principalmente quella relativa alla capacità di reagire immediatamente. L’Inter ha già dimostrato di saperlo fare e proprio contro il Milan nel derby d’andata. Dopo quel 2-1 amaro, i nerazzurri sono stati in grado di condurre un filotto positivissimo con 16 vittorie, due pareggi e una sola sconfitta (a Leverkusen in Champions League). Un filotto, che se ripetuto, sarà difficile da reggere per le altre pretendenti.

L’Inter sfrutti il mese di gennaio: Inzaghi può ritrovarsi primo

DECISIVO – Per l’Inter gennaio sarà un mese infuocato con ben sei partite racchiuse in appena diciotto giorni. Insomma, la Beneamata giocherà ogni tre giorni senza un minimo di sosta. Quattro partite di campionato (Venezia, Bologna, Empoli e Lecce) e due di Champions League (Sparta Praga e Monaco). Un mese molto importante che la Beneamata potrebbe sfruttare per prendere il volo in campionato. Come sottolinea il Corriere dello Sport, martedì prossimo, ad esempio, l’Atalanta affronterà in casa la Juventus. Mentre domenica 21 ci sarà il big match tra gli stessi bergamaschi e il Napoli: sono le rivali dirette e almeno una delle due, inevitabilmente, prederà punti. I partenopei, peraltro, subito dopo sfideranno a loro volta i bianconeri. Insomma, Inzaghi può ritrovarsi a febbraio in testa alla classifica e con una gara ancora da recuperare (Fiorentina).

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno