Inzaghi ancora senza Correa e con soli tre attaccanti paga l’assenza di un piano B – TS

Simone Inzaghi dovrà fare a meno ancora di Joaquin Correa. Al momento ha a disposizione solo tre attaccanti. Paga l’assenza di un piano B come Alexis Sanchez la scorsa stagione. Il “no” a Paulo Dybala in estate secondo Tuttosport pesa tanto.

MAL DI GOL – Joaquin Correa non ancora a disposizione di Simone Inzaghi, ancora indietro di condizione anche rispetto gli “infortuni” recenti di Milan Skriniar e Federico Dimarco (che stanno già meglio). L’argentino ieri ha svolto lavoro personalizzato in campo a buona intensità: sarà arruolabile per la trasferta di La Spezia. Simone Inzaghi ha solo tre attaccanti a disposizione, ma proprio come la scorsa stagione, sembrerebbe essere tornato anche il mal di gol. Soprattutto senza Alexis Sanchez e Ivan Perisic capaci di darti la possibilità di pensare anche a un possibile piano B a partita in corso, diventa difficile poter cambiare le partite. A parte il solito Lautaro Martinez, Romelu Lukaku sta ancora recuperando la forma migliore mentre Edin Dzeko ha avuto un piccolo stop rispetto l’incredibile inizio stagione. In tal senso i fatti hanno dimostrato quanto sia stato sbagliato in estate rinunciare a Paulo Dybala, che sarebbe servito tantissimo in un momento come questo.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino

