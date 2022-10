Inzaghi, analisi video con la squadra: sempre i soliti errori. Situazione inspiegabile – CdS

Inzaghi ieri nell’analisi post-Roma ha sottolineato sempre i soliti errori. Come riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico non riesce a dare una spiegazione a questa situazione e dopo aver parlato con i suoi ha chiesto più aggressività.

SEMPRE I SOLITI – Dopo la sconfitta con la Roma, Simone Inzaghi ha avuto pochissimi giorni a disposizione per preparare l’importante sfida contro il Barcellona, ma allo stesso tempo cercare anche di analizzare e lavorare sugli errori commessi contro i giallorossi. Ieri, insieme ai giocatori, ha analizzato alcuni errori commessi, che poi sono una costante in queste prime partite. Il primo gol subito, ad esempio, è nato da un pallone perso in uscita. Ma quello che ha fatto infuriare il tecnico è stato il secondo. Ogni volta vengono sottolineati ed evidenziati nelle analisi video diversi errori che comunque si ripetono. Questo è l’aspetto che più Inzaghi fatica a spiegarsi. In vista della sfida contro il Barcellona, il mister ha chiesto ancora più aggressività e concentrazione.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno