Inzaghi ammette le colpe: squadra fragile caratterialmente non è una novità – CdS

I problemi dell’Inter riguardano soprattutto la fase difensiva (vedi QUI) ma bisogna scavare ben più affondo per trovare la radice del problema. Come sottolineato questa mattina dal Corriere dello Sport, Simone Inzaghi si assume la responsabilità del problema ma è tempo di trovare una soluzione.

FRAGILITÀ – Gli otto gol subiti dall’Inter in cinque partite di campionato è il dato più preoccupate in assoluto di questa Inter, tenuto conto che già in estate i segnali che arrivavano dalle amichevoli non erano confortanti (dieci reti subite in cinque sfide). Ma quel che è più grave è la fragilità caratteriale manifestata non solo contro il Milan. In questa stagione è successo anche contro la Lazio. Ma anche con il Lecce una volta subito il pari, anche se in quel caso fortunatamente la “sbandata” non è costata cara. Tutto è sin troppo evidente per quello che si vede in campo e Simone Inzaghi non si è nascosto, ammettendo subito le sue colpe: «Sono io l’allenatore e sono io il primo responsabile». Occorre una serenità interna che ad oggi manca, probabilmente frutto di un’estate condizionata dai problemi sul mercato. Il tira e molla per Milan Skriniar non ha fatto bene.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno