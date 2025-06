Inzaghi, altro Tapiro d’oro: «Siamo andati male». Sul futuro…

Simone Inzaghi è tornato a Milano assieme a tutta la squadra questa mattina. L’Inter ha perso per 5-0 la sua finale di Champions League contro il Psg, l’allenatore ha ricevuto il Tapiro d’Oro da Striscia La Notizia.

LA FILA – Simone Inzaghi continua a collezionare il Tapiro d’oro per la sua casa. Si tratta del sesto da quando è allenatore dell’Inter e l’ultimo lo ha preso proprio qualche giorno fa in occasione dello scudetto perso ai danni del Napoli. In quel caso l’amarezza era evidente ed è stata confermata a partire dal media day della finale di Champions League. L’allenatore anche oggi ne ha ricevuto un altro. Stasera intorno all’ora di cena ci sarà il servizio di Striscia La Notizia dedicato al mister piacentino, che appena tornato da Monaco di Baviera ha anche parlato con Valerio Staffelli: «Siamo andati male. Oggi non ho tanta voglia di parlare. Sono sempre stato sportivo: la sconfitta fa male, ma la accettiamo. Siamo arrivati in finale di Champions, ancora più convinti. Il PSG è una squadra forte, ha meritato di vincere». Successivamente, alla domanda sul suo futuro, Inzaghi non ha voluto rispondere evitando qualsiasi tipo di discorso aggiuntivo. Nelle prossime ore ci sarà un incontro per affrontare la questione.