Inzaghi, altro che richieste ascoltate! Dall’Inter tutto il contrario – TS

Inzaghi comincia la sua terza stagione all’Inter fra molte difficoltà, visto un mercato fin qui del tutto insoddisfacente anche per le sue richieste. E, rispetto alle prospettive iniziali, si sta manifestando uno scenario ben diverso: Tuttosport lo segnala.

SQUADRA DIVERSA – Quando due mesi fa, dopo la finale di Champions League, Simone Inzaghi aveva incontrato i vertici dell’Inter aveva fatto una richiesta: tenere i “quattordici titolari” della scorsa stagione. Ora invece sono andati via Marcelo Brozovic, Romelu Lukaku e André Onana, per non parlare degli altri “di contorno” e di chi può andare via. Secondo Tuttosport, Inzaghi aveva già capito all’epoca che non sarebbe andato tutto per il verso giusto, ma probabilmente non si aspettava nemmeno una situazione del genere. E l’Inter ci ha messo del suo, chiedendo di esternare direttamente l’obiettivo seconda stella. Inzaghi voleva Alvaro Morata al posto di Lukaku, si sarebbe fatto andare bene anche Gianluca Scamacca. Invece ora c’è il ripiego Marko Arnautovic, nemmeno sicuro vista la resistenza del Bologna. E pure sui portieri non si può certo parlare di acquisti di primissimo piano, passando da André Onana a Yann Sommer e con Emil Audero retrocesso con la Sampdoria. Tutti guai extra per Inzaghi, che ora deve affrontare una stagione che inizia in salita. Dove l’Inter dovrà essere protagonista – per richiesta societaria – nonostante le tante difficoltà (a volte autoimposte).

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino