Inzaghi si presenta all’Al-Hilal: «Voglio vincere il più possibile!»

Simone Inzaghi ha espresso i suoi desideri da tecnico dell’Al-Hilal, squadra a cui è approdato dopo essersi separato dall’Inter due giorni dopo la finale di Champions League persa contro il PSG.

LE PAROLE – Simone Inzaghi ha rilasciato una dichiarazione alle frequenze ufficiali dell’Al-Hilal, indicando i suoi propositi per le prossime stagioni in Arabia Saudita. Nello specifico, l’ex tecnico dell’Inter ha dimostrato di attribuire un valore prioritario al raggiungimento del risultato tramite il gioco: «Il mio obiettivo è quello di vincere il più possibile, portare a casa trofei è una cosa importantissima. Inoltre, voglio riuscire ad applicare i miei principi e far giocare bene a calcio la squadra. Saremo una compagine che avrà tanti ingredienti che servono: corsa, aggressività e determinazione per cercare di vincere più partite possibili».

Inzaghi, dall’Inter all’Al-Hilal senza rinunciare ai propri principi

IL QUADRO – Dalle prime parole espresse da allenatore dell’Al-Hilal emerge la volontà di Inzaghi di proseguire nel percorso – iniziato alla Lazio e proseguito all’Inter – fondato su un giusto mix di virtù e pragmatismo. Su queste basi, il piacentino ritiene che solo applicando i propri principi di gioco sia possibile arrivare a conseguire i risultati auspicati. Ad ogni modo, è chiaro che la richiesta principale che gli è stata rivolta sia quella di vincere in patria e in Asia. Le modalità attraverso cui arrivarci rimangono, infatti, un capitolo a parte per una proprietà che elargisce stipendi molto importanti solo ed esclusivamente in funzione delle vittorie e dei trofei.