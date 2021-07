InterSpac, ovvero il progetto di azionariato popolare, continua ad allargarsi e a coinvolgere sempre più nomi illustri. La nuova società, che vede come presidente Cottarelli, ha la volontà di imitare il progetto messo in atto dal Bayern Monaco. Il club bavarese ha come scopo quello di aiutare la società e Cottarelli lo vuole replicare con l’entrata in società di VIP interisti.

NUOVI SOCI VIP – I nomi nuovi che si sono aggiunti nelle ultime ore, come riportato dal quotidiano “La Repubblica”, sono quelli dell’ex attaccante nerazzurro Bonimba, ovvero Roberto Boninsegna, e dell’Uomo Ragno, Walter Zenga. Entrambi coinvolti dal presidente Carlo Cottarelli, hanno deciso di aderire a questo progetto ambizioso. A loro si è aggiunto anche l’ex centrocampista nerazzurro Nicola Berti. Lo scopo è quello di aiutare la proprietà Suning per mantenere l’Inter al top in Italia. Questi sono solo due dei nomi nuovi che si vanno ad aggiungere alla lista di personaggi famosi che hanno preso parte a InterSpac (vedi articolo). Le nuove adesioni infatti arrivano dalla conduttrice televisiva Antonella Clerici, dai comici Fabio De Luigi e Luca Ravenna, dai giornalisti Monica Maggioni e Nicola Porro e dall’ex presidente della Rai Anna Maria Tarantola. Sono quindi nove i nuovi soci pronti a sposare il progetto InterSpac al fianco del presidente Cottarelli.

Fonte: La Repubblica