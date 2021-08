Interspac prosegue: il 24 settembre il primo seminario a Milano

Il progetto Interspac continua e non si ferma. Dopo le tante adesioni ricevute con 100mila risposte al sondaggio conclusosi a metà luglio (vedi articolo), l’iniziativa dell’azionariato popolare vedrà un nuovo step il 24 settembre con il primo seminario che si terrà a Milano.

PROSSIMO STEP – Dopo il lancio dell’iniziativa e il sondaggio che ha riscosso un grande successo tra i tifosi dell’Inter, il progetto Interspac procede spedito. Come riportato da ‘Calcio e finanza’, il prossimo passo sarà quello del primo seminario che si terrà il prossimo 24 settembre a Milano. “I risultati del sondaggio sull’azionariato popolare (100.000 risposte al questionario) – spiega ‘Calcio e Finanza’ – dimostrano il grande interesse per l’iniziativa soprattutto tra i tifosi dell’Inter. I risultati dettagliati del sondaggio saranno pubblicati in occasione del seminario sull’azionariato popolare che si terrà a Milano il 24 settembre”. Oltre alle risposte al questionario va ricordato come siano presenti anche 54 tifosi “vip” che hanno aderito all’iniziativa tra cui tanti ex giocatori nerazzurri e personaggi dello spettacolo. Cosa manca? Manca il via libera all’entrata in società da parte dell’Inter con Suning che al momento non ha aperto. Vista la situazione economica dell’Inter e con il caso Romelu Lukaku scoppiato (vedi articoli), forse, Interspac potrebbe dare seriamente una mano a Zhang.

FONTE – Calcio e Finanza