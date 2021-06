InterSpac, presentato il sondaggio sull’azionariato popolare: le informazioni

L’iniziativa InterSpac punta ad aprire la strada, in Italia, all’azionariato popolare. Proprio in tal senso è stato pubblicato ufficialmente un sondaggio per verificare l’effettivo interesse dei tifosi a partecipare

SONDAGGIO – InterSpac è un’iniziativa che punta a lanciare, in Italia, l’azionariato popolare. I soci puntano ad entrare nelle dinamiche societarie dell‘Inter, per fare in modo che, anche i tifosi, siano sempre più coinvolti nelle vite dei club, investendo del denaro in prima persona. Per saggiare la fattibilità dell’iniziativa quest’oggi è stato pubblicato un sondaggio, per verificare l’opinione dei tifosi in merito alle iniziative di Azionariato popolare. Si tratta di uno studio di mercato dedicato, volto a saggiare la predisposizione dei tifosi. Qui il link al sondaggio.