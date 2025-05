Internazionali di Tennis, anche Ausilio avvistato oggi al Foro Italico

Il Foro Italico continua a essere il crocevia di volti noti non solo del tennis mondiale, ma anche del calcio italiano ed europeo. Oggi, tra il pubblico che ha gremito gli spalti per assistere al match tra Jack Draper e Carlos Alcaraz, è stato avvistato anche il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio.

RELAX E SPORT – Piero Ausilio, sempre attento alle dinamiche di mercato ma anche grande appassionato di sport in generale, oggi ha scelto di concedersi una giornata di relax nella Capitale, immerso nell’atmosfera degli internazionali di Tennis. Nessun indizio di mercato, ma la sua apparizione ha inevitabilmente acceso l’attenzione degli addetti ai lavori e dei tifosi, curiosi di sapere se dietro la sua presenza ci fosse anche qualche appuntamento extra-sportivo. Il DS nerazzurro non è stato l’unico volto noto del mondo del pallone e in particolare dell’Inter, presente al Foro Italico. Nei giorni scorsi anche Joaquin Correa, Nicolò Barella e Alessandro Bastoni hanno seguito alcune partite di tennis. Per oggi, però, niente trattative o colpi di scena: solo tennis, sole romano e un po’ di meritato svago per Piero Ausilio, mentre la squadra oggi riprenderà con gli allenamento dopo due giorni di riposo.