Interisti, è il momento di votare il POTM dell’Inter del mese di agosto: i nomi!

I 4 nomi indicati dall’Inter per il POTM del mese di agosto sono stati annunciati sui profili social della società nerazzurra. Ecco i profili.

LE SCELTE – I 4 nomi tra cui i tifosi dell’Inter sono chiamati a scegliere per eleggere il POTM del mese di agosto sono questi: Federico Dimarco, Nicolò Barella, Marcus Thuram, Matteo Darmian. Non si tratta di nomi casuali, considerando che ciascuno dei nomi selezionati dall’Inter abbia svolto un ruolo di primo piano nelle prime 3 partite stagionali dei nerazzurri. I tifosi nerazzurri possono da questo momento scegliere chi indicare come il miglior calciatore dell’Inter del mese di agosto.

Inter, il rendimento dei 4 giocatori indicati per il POTM di agosto!

LE PRESTAZIONI – Dimarco è stato tra i migliori sia nel match contro il Lecce che in quello contro l’Atalanta, entrambi disputati a San Siro, pur non avendo timbrato il cartellino. Diverso il discorso per gli altri tre calciatori selezionati dall’Inter per il POTM di agosto. Sia Barella che Thuram e Darmian hanno trovato il gol in una delle due successive gare: Teo è stato l’autore della rete del vantaggio contro i salentini, mentre Barella ha trovato una grande rete al volo in occasione della sfida contro i bergamaschi. Thuram, il capocannoniere del campionato fino a questo momento, ha siglato una doppietta contro l’Atalanta grazie alle reti messe a segno nel secondo tempo del match.