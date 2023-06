Inter, Zilliacus assicura: «Investiremo nel calcio italiano. Opportunità!»

Come un fulmine a ciel sereno è arrivata nella giornata di oggi la notizia riguardo all’interessamento del miliardario finlandese Thomas Zilliacus ad acquistare l’Inter (vedi articolo). Proprio lui pochi mesi fa (ad aprile) aveva dichiarato di voler investire anche nel calcio italiano, come riporta il sito einnews.com

INVESTIMENTI – Thomas Zilliacus, proprietario di Nordic Values Group e di XXI Century Capital, è sulla bocca di tutti in queste ore. Il motivo? Il possibile interessamento per l’Inter. Il miliardario finlandese già ad aprile aveva dichairato quanto segue: «Amo l’Italia, la cultura e la gente. Quindi continuerò a investire sempre di più in questo paese. Ci concentreremo in investimenti su club di calcio, marchi di moda e immobili di lusso. L’Italia va riportata alla sua posizione di prima nazione calcistica al mondo e il lavoro inizia a ilvello di club. Vediamo molte interessanti opportunità di investimento nei club italiani. Ci concentreremo su queste dopo che la nostra candidatura per il Manchester United sarà completata». Candidatura, quella per il club inglese, rigettata. Che sia l’ora di puntare all’Inter?