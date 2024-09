Inter, Zielinski e Taremi verso Monza. Nuovi a caccia di minuti – TS

L’Inter ha alzato le aspettative e l’asticella dopo aver vinto contro l’Atalanta in maniera così netta. I nuovi cercano ancora minuti, Piotr Zielinski e Mehdi Taremi a caccia di spazio per Tuttosport.

SPAZIO – Ci sono 6 partite in programma alla fine della sosta fino alla sosta successiva per le nazionali. 4 di campionato, 2 di Champions League. Settembre è un mese estremamente impegnativo per l’Inter, che dopo l’Atalanta ha dimostrato il motivo per cui è la favorita numero uno per lo Scudetto. Le energie da spendere saranno molte, i nuovi sono a caccia di spazio e minuti per entrare nelle rotazioni di Simone Inzaghi. Fino ad ora l’allenatore ha fatto utilizzo degli stessi giocatori: le uniche eccezioni sono state Yann Bisseck a Genova e Mehdi Taremi con il Lecce, che hanno giocato per problemi dei titolari Benjamin Pavard e Lautaro Martinez.

PREVISIONI – Piotr Zielinski non ha ancora fatto il suo esordio ufficiale, ma già con il Monza lo si dovrebbe vedere all’opera qualora torni integro dagli impegni nazionali. Tutto dipende anche dalla condizione fisica di Henrikh Mkhitaryan, rimasto ad Appiano Gentile a lavorare con i compagni nerazzurri. Comunque manca poco alla prima del centrocampista ex Napoli, che freme per cominciare a giocare. Avrà più minuti anche Taremi, che ha avuto un impatto positivo sull’ambiente. L’iraniano è pronto ad un’altra gara da titolare alla caccia del primo gol.

fonte: Tuttosport – Alessia Scurati