Inter, zero pause. Un segnale forte per i tifosi e la squadra

L’Inter si è messa subito a lavoro una volta chiusa la stagione, ovvero ieri l’altro. Ieri in sede sono stati incontrati gli agenti di Perisic, oggi toccherà a Onana e Inzaghi, insomma, il messaggio mandato è chiaro e forte.

MESSAGGIO – Non c’è tempo, subito tutti a lavoro per preparare la stagione. I nerazzurri vogliono vincere di nuovo lo scudetto e la dirigenza, assieme al Presidente, faranno di tutto per provarci. Non sono passati nemmeno due giorni che subito si è incontrato Perisic con gli agenti per il rinnovo e oggi altri incontri importanti. Insomma, tanta attività per provare subito a cancellare la stagione deludente in campionato e pensare alla prossima.