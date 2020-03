Inter, Young unico degli acquisti a convincere davvero Conte – CdS

Secondo il “Corriere dello Sport”, Ashley Young è l’unico degli acquisti invernali ad aver davvero convinto Antonio Conte. L’inglese ha dimostrato ancora una volta di essersi integrato alla grande nell’ambiente Inter, registrando il suo messaggio di incoraggiamento in un italiano più che apprezzabile (vedi articolo)

STACANOVISTA – Il mercato invernale dell’Inter avrebbe dovuto dare slancio alle speranze dei nerazzurri sui tre fronti. Gli arrivi di Ashley Young, Victor Moses e Christian Eriksen hanno avuto risvolti differenti, ma tracciando un primo bilancio è evidente come soltanto l’ex Manchester United sia riuscito a penetrare stabilmente le gerarchie di Antonio Conte. Lo stesso danese, accolto a furor di popolo, finora ha dovuto digerire tanta panchina. Young, al contrario, ha esordito contro il Cagliari a San Siro, mettendo anche a segno un assist per Lautaro Martinez. Da quel momento in poi non è più uscito dal campo. Soltanto il turnover del suo tecnico, contro il Ludogorets in Europa League e nella semifinale d’andata contro il Napoli, lo ha costretto ad accomodarsi in panchina.

JOLLY – Nel big match contro la Lazio, Young ha anche messo a segno il suo primo gol italiano. Il rendimento di Young è stato sempre piuttosto elevato: l’ex United si è mostrato un rinforzo prezioso per il suo tecnico, da impiegare indifferentemente su entrambe le corsie laterali. Probabile, quindi, che l’opzione sul suo contratto venga esercitata, prolungandolo fino al 2021. Nonostante Young scollinerà presto le 36 primavere, e questo potrebbe rendere necessarie valutazioni diverse su quella corsia. L’inglese è un jolly di sicuro affidamento. Conte e l’Inter decideranno in estate. Young, nel frattempo, sta già facendo il suo.

