L’Inter Women e tutto il calcio femminile sorridono: arriva il professionismo!

Svolta nel mondo del calcio femminile, la Figc ha ratificato il passaggio del calcio femminile dal dilettantismo al professionismo. Un grande traguardo per tutto il movimento con la stessa Inter Women militante in Serie A

SVOLTA − Il calcio femminile passa al professionismo. Dopo anni di attesa, arriva il grande traguardo per tutto il movimento calcistico. La Figc ha ratificato il passaggio che rappresenta una svolta storica per tutto il calcio in generale in Italia. Anche l’Inter ovviamente si aggiunge alla grande soddisfazione per la meta raggiunta vista la portata dell’Inter Women. In Serie A femminile, la squadra di Rita Guarino, dopo la promozione raggiunta due stagioni fa, sta disputando un ottimo campionato con il quinto posto in graduatoria. In ambito internazionale, non bisogna invece dimenticare la grande cavalcata dell’Italia femminile di coach Bertolini che nel 2019 ha raggiunto i quarti di finale dei Mondiali.