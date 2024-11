Inter Women in Nazionale, undici giocatrici convocate per impegni

Turno di stop in campionato per l’Inter Women, che vede ben undici sue calciatrici lasciare Milano per raggiungere i ritiri delle Nazionali. Ecco quali sono le nerazzurre convocate per i diversi impegni.

CHIAMATA – Dopo l’ultima vittoria contro il Napoli, nell’undicesima sfida di campionato, l’Inter Women e il resto della Serie A Femminile si ferma per un turno. Le ragazze di Gianpiero Piovani non scenderanno in campo nel prossimo weekend per via della sosta per le Nazionali. Ben undici nerazzurre, però, saranno comunque impegnate sul campo dopo la convocazione dei Commissari Tecnici. La chiamata alle giocatrici dell’Inter Women arriva per amichevoli ma anche per impegni più importanti come le qualificazioni agli Europei del 2025. Di seguito la lista dei nomi delle nerazzurre chiamate in causa e tutte le partite che dovranno disputare nelle prossime settimane le giocatrici dell’Inter Women.

In campo con le Nazionali: le giocatrici dell’Inter Women convocate e date e orari delle partite

MICHELA CAMBIAGHI – Italia

2.12.2024 – Germania-Italia – Amichevole

GHOUTIA KARCHOUNI – Algeria

27.11.2024 – Algeria-Uganda – Amichevole 30.11.2024 – Uganda-Algeria – Amichevole

MARIE DETRUYER, TESSA WULLAERT – Belgio

29.11.2024 – Ucraina-Belgio – Round 2 Qualificazioni Europei 2025 3.12.2024 – Belgio-Ucraina – Round 2 Qualificazioni Europei 2025

CECILÍA RÁN RÚNARSDÓTTIR – Islanda

29.11.2024 – Canada-Islanda – Amichevole 2.12.2024 – Danimarca-Islanda – Amichevole

HALEY BUGEJA – Malta

29.11.2024 – Malta-Ungheria – Amichevole 3.12.2024 – Malta-Ungheria – Amichevole

HENRIETTA CSISZÁR, BEATRIX FÖRDŐS – Ungheria

29.11.2024 – Malta-Ungheria – Amichevole 3.12.2024 – Malta-Ungheria – Amichevole

MATILDE PAVAN – Italia U23

28.11.2024 – Italia-Belgio – Amichevole

LIDIA CONSOLINI, PAOLA FADDA – Italia U19

27.11.2024 – Polonia-Italia – Round 1 Qualificazioni Europei 30.11.2024 – Inghilterra-Italia – Round 1 Qualificazioni Europei 3.12.2024 – Turchia-Italia – Round 1 Qualificazioni Europei