L’Inter vuole l’anticipo il 22, il Napoli no! Polemica sull’ultima – CdS

L’Inter vuole anticipare l’ultima giornata il 22 maggio in modo tale da avere la settimana libera per la finale di Champions League in caso di spareggio. Il Napoli si oppone, la situazione dal Corriere dello Sport.

CALENDARIO – Il Consiglio di Lega deciderà le date dell’ultimo turno questo lunedì. Si incontrerà per mettere d’accordo tutti i club coinvolti nel caso. Qualora lo scudetto non venisse assegnato questa domenica l’unica soluzione rimane quella di anticipare alcune partite della trentottesima giornata a giovedì 22. Il motivo? L’eventuale spareggio tra Inter e Napoli, che così andrebbe a domenica 25 che rimarrebbe come slot libero. L’Inter vuole assolutamente evitare che ci siano partite ulteriori nella settimana che precede la finale di Champions League del 31 maggio a Monaco di Baviera. Domenica 25 maggio tutto in campionato dev’essere finito. Lo spareggio si giocherebbe a San Siro, ma per ragioni di ordine pubblico si potrebbe spostare all’Olimpico di Roma. Il Napoli spinge per non giocare in anticipo, l’Inter sì: è polemica sull’ultima giornata. Nel caso vengano spostate le prime due, verranno spostate anche le gare in chiave salvezza considerando il coinvolgimento del Cagliari. I sardi giocheranno contro il Napoli nell’ultima giornata di questa stagione e non sono ancora salvi.

fonte: Corriere dello Sport