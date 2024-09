Inter, al via il voto per il gol del mese (tra tutte le squadre): i sei candidati

Sono sei i gol scelti tra tutte le squadre dell’Inter (Prima Squadra, Primavera e Women) nel mese di agosto come candidati per la miglior rete. Ecco di quali si tratta

GOL DEL MESE – Si è concluso il mese di agosto, che ha aperto i campionati internazionali. Sebbene non siano molte le gare disputate fin qui, l’Inter ha presentato la lista dei sei candidati per il gol del mese segnato da giocatori nerazzurri. Il tutto tenendo in considerazione sia la Prima Squadra, sia la Primavera, sia la formazione Women. Tra i candidati spiccano il colpo di testa di Marcus Thuram che ha sancito il momentaneo 1-1 contro il Genoa alla prima di campionato, il gol di Matteo Darmian contro il Lecce, così come – impossibile non considerarlo – il mancino al volo di Nicolò Barella contro l’Atalanta.

Inter, il gol del mese di agosto: non solo Prima Squadra!

ALTRI CANDIDATI – Oltre alla Prima Squadra, come detto, l’Inter ha preso in considerazione anche Primavera e Women. Tra i candidati al gol del mese spiccano in questo senso quello di Thomas Berenbruch nella vittoria per 2-0 contro la Cremonese e i due della formazione femminile, siglati rispettivamente da Annamaria Serturini e Michela Cambiaghi nel roboante 5-0 contro la Sampdoria che ha aperto la Serie A Femminile per le nerazzurre. I tifosi nerazzurri potranno votare il loro gol preferito attraverso i canali social del club.