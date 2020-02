Inter-Viviano: ci sono tutti gli accordi, si temporeggia per Handanovic – SM

L’Inter si è mossa in questi giorni per ingaggiare lo svincolato Emiliano Viviano. Gli accordi sono fatti, i nerazzurri temporeggiano per valutare bene i tempi di recupero di Samir Handanovic

Secondo “Sport Mediaset” l’Inter ed Emiliano Viviano al momento sono in stand-by. I nerazzurri si sono mossi subito dopo il derby alla luce dei problemi di Samir Handanovic e forse della prestazione non eccellente di Daniele Padelli nel derby, l’ex Sampdoria ha superato le visite mediche e ha trovato l’accordo economico. L’unico ostacolo sembra essere la prolungata inattività, per questo la questione è al momento congelata in attesa di comprendere bene i tempi di recupero di Samir Handanovic: il capitano dovrebbe tornare a fine mese, un tempo relativamente breve che non obbliga al momento a inserire un altro portiere in rosa.