Inter, le vittorie passano da tre leader! Bayern Monaco avvertito – CdS

Le vittorie dell’Inter sono arrivate grazie alla crescita evidente di tre leader nel corso dell’anno. Il Bayern Monaco è avvertito per i quarti di finale di Champions League.

CONDIZIONE – L’Inter ha battuto l’Atalanta e ribadito la supremazia contro una delle rivali per il tricolore. Il 2-0 è arrivato grazie ad una super-prestazione di tre elementi imprescindibili: Francesco Acerbi, Hakan Calhanoglu e Lautaro Martinez. Loro sono e saranno in questo finale di stagione la spina dorsale della squadra e lo hanno già mostrato nel campionato che ha portato al ventesimo scudetto. Hanno avuto problemi durante l’anno, soprattutto fisici, ma ora hanno recuperato la condizione migliore proprio nel momento decisivo.

PRESTAZIONI – Acerbi ha saltato due mesi di partite tra dicembre e gennaio, è tornato e ha ricominciato a dominare attaccanti come Mateo Retegui. Il capocannoniere ha finito la partita senza aver mai tirato in porta, il difensore nerazzurro lo ha marcato come nelle sue migliori serate e ha dimostrato di poter aiutare ancora per la causa. Calhanoglu ha servito l’assist dello 0-1 e gestito al meglio i ritmi della gara con la palla tra i piedi. Lautaro Martinez ha chiuso i conti con il suo gol e ha coronato l’inizio di 2025 perfetto con la firma sulla prima fuga della stagione in campionato. Il Bayern Monaco è avvertito: in Champions League non sarà facile vincere!

fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno