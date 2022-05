Inter, vincere lo scudetto anche per la Champions League! Altrimenti inferno – SM

L’Inter è in piena lotta scudetto con il Milan. Chi vincerà, avrà un ottimo piazzamento in UEFA Champions League. In caso contrario, secondo Sportmediaset, potrebbe essere un inferno.

SCUDETTO E CHAMPIONS – Inter e Milan in lotta scudetto, chi vince verrà premiato la prima fascia in UEFA Champions League. Per chi lo perderà, invece, il cammino europeo sarà un inferno. Il Milan è la squadra che rischia di più se dovesse arrivare secondo, perché si ritroverebbe in bilico tra terza e quarta fascia. L’Inter, invece, senza scudetto dovrebbe sperare in un mezzo miracolo per essere promossa in seconda fascia. Molto più probabile, invece, la terza fascia, e in quel caso rischierebbe di sfidare top europee.

Fonte: Sportmediaset