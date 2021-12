Inter, vincere contro la Salernitana per tentare la fuga e mettere pressione – CdS

L’Inter vuole ovviamente vincere contro la Salernitana per mettere la freccia e mettere pressione a Milan, Atalanta e Napoli, con l’obiettivo di vincere il titolo di campioni d’Inverno.

VETTA SOLITARIA – In attesa di Atalanta-Roma e soprattutto di Milan-Napoli, questa sera l’Inter dopo aver conquistato la vetta solitaria della classifica vuole assolutamente allungare in classifica mettendo pressione sugli avversari. Battendo la Salernitana, i nerazzurri salirebbero a quota 43 punti, migliorando con un turno di anticipo quanto fatto la scorsa stagione, ma anche rispetto il Milan che aveva vinto il titolo d’inverno con 42 punti. Inoltre, sono passati 371′ dall’ultimo gol incassato (da Mertens) in Inter-Napoli 3-2. Da lì in poi un parziale di 11 gol fatti e 0 subiti. Nella sua storia in Serie A, solo in due occasioni l’Inter ha trovato il successo di fila in cinque partite consecutive senza subire gol: nella stagione 1988-89 e nella stagione 1995-96.

Fonte: Corriere dello Sport