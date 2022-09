Inter-Viktoria Plzen, al via la vendita dei biglietti: informazioni e fasi

Mercoledì 26 ottobre alle ore 18.45 è in programma a San Siro il ritorno della sfida tra Inter e Viktoria Plzen, valevole per la fase a gironi del Gruppo C della UEFA Champions League. La società nerazzurra ha fornito oggi le informazioni per acquistare i biglietti.

FASI DI VENDITA – Si aprirà domani la vendita dei biglietti per la gara di Champions League tra Inter e Viktoria Plzen del 26 ottobre alle 18.45. I primi a poter accedere all’acquisto saranno tutti i soci degli Inter Club e i titolari della tessera ‘Siamo Noi’. Dal 29 settembre, invece, vendita libera dei restanti tagliandi. Il miglior prezzo è assicurato per tutti fino alle 21 di martedì 4 ottobre, fin quando la vendita sarà sospesa per riaprire poi alle 10.30 del giorno seguente.