Inter-Viktoria Plzen, attesi più di 70mila spettatori! Informazioni sui biglietti

Inter-Viktoria Plzen, attesi oltre 70mila spettatori per il match valido per il gruppo C di Champions League. Le ultime sui biglietti disponibili.

MATCH – Sono attesi oltre 70mila spettatori a San Siro per Inter-Viktoria Plzen, partita valida per la quinta giornata del gruppo C della fase a gironi di Champions League. Un match molto importante, come sottolinea lo stesso club nerazzurro nel comunicato pubblicato nel proprio sito ufficiale. “Il 3-3 del Camp Nou contro il Barcellona apre all’Inter la possibilità di centrare la qualificazione agli ottavi di finale nella sfida di San Siro contro il Viktoria Plzen, l’ultimo match casalingo dei gironi. L’appuntamento è per mercoledì 26 ottobre alle 18:45: con una vittoria la squadra nerazzurra potrà accedere agli ottavi, indipendentemente dal risultato di Barcellona-Bayern“.

SPETTATORI – “Sarà un San Siro caldissimo quello che aspetterà la squadra nerazzurra: i tifosi dovranno dare un apporto decisivo. Dopo il sold-out contro la Salernitana il Meazza si prepara ad un’altra notte rovente: sono attesi più di 70mila spettatori. In vendita le ultime disponibilità di biglietti: prezzi accessibili e promozioni speciali per gli under 16 e gli under 30, in settori selezionati. Disponibili anche i terzi anelli a partire da 20 Euro per adulti e 10 Euro per i minori di 16 anni”.

BIGLIETTI – “Si potrà acquistare, oltre che sul sito inter.it/tickets, anche nei punti vendita: Inter Store Milano, aperto dal giovedì al sabato con orario continuato 10:00-19:00, agli Uffici Inter dello stadio San Siro, aperti dal lunedì al venerdì con orario 10:00-12:45|14:15-17:45, e in tutti i punti vendita del circuito Vivaticket“.

SERVIZIO CLIENTI INTER – “Per informazioni e assistenza è possibile contattare il servizio clienti FC Internazionale Milano, scrivendo tramite la pagina inter.it/contattaci o telefonando al numero 02.82942000 da lunedì a venerdì (9.00-13.00 | 14.00-18.00)“.

Fonte: Inter.it