Inter, via alla nuova stagione: già disponibili online i biglietti delle amichevoli estive

L’Inter è pronta a ripartire. Sabato 26 luglio scatterà ufficialmente la nuova stagione dei nerazzurri con il raduno ad Appiano Gentile, ma già domani alcuni giocatori cominceranno a varcare i cancelli della Pinetina per le prime valutazioni fisiche individuali.

NUOVA STAGIONE – Intanto, il club ha reso noto il quadro delle amichevoli estive che accompagneranno la squadra di Cristian Chivu verso l’esordio in campionato, previsto per il 25 agosto contro il Torino. Sul sito ufficiale inter.it sono già disponibili i biglietti per due delle tre sfide internazionali programmate. Tre test probanti, tre piazze prestigiose e un obiettivo chiaro: costruire la nuova Inter, tra entusiasmo, sperimentazioni e il desiderio di tornare a vincere.

BIGLIETTI AMICHEVOLI – Si comincerà venerdì 8 agosto alle ore 20:00 con un test di prestigio allo Stade Louis-II di Montecarlo contro il Monaco, formazione che milita nella Ligue 1 e rappresenterà un banco di prova importante per testare i nuovi meccanismi tattici del 3-4-2-1 disegnato da Chivu. La seconda uscita estiva sarà invece martedì 12 agosto alle 21:00 contro il Monza, in un derby lombardo che si disputerà all’U-Power Stadium. Si tratta della sola amichevole per la quale il club nerazzurro non ha ancora ufficializzato le modalità di vendita dei biglietti e le informazioni logistiche, attese nei prossimi giorni. Infine, la “prova generale” in vista della Serie A è fissata per sabato 16 agosto alle 20:30 contro l’Olympiacos allo Stadio San Nicola di Bari. Un appuntamento che riporterà l’Inter nel Sud Italia e che servirà per mettere minuti nelle gambe e rodare l’undici titolare a una settimana dal via ufficiale della stagione.