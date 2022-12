Inter, al via i lavori ad Appiano Gentile: out Correa! Fissato il rientro − CdS

L’Inter oggi riapre i battenti ad Appiano Gentile. Nel pomeriggio rientreranno alla Pinetina tutti i giocatori non impegnati al Mondiale. Correa non parteciperà al ritiro di Malta

SI RIPARTE − L’Inter ricomincia ufficialmente a lavorare da oggi. Nel pomeriggio, i giocatori non impegnati al Mondiale, ritorneranno a disposizione di mister Simone Inzaghi per preparare il nuovo imminente anno. Tutti tranne Joaquin Correa, il quale dovrà smaltire l’infiammazione al tendine d’Achille. Il Tucu, dunque, non partirà con la squadra alla volta di Malta domenica. L’argentino si aggregherà al gruppo dopo la mini tournée che si concluderà venerdì prossimo. Intanto, è stata anche ufficializzata l’amichevole contro la Reggina (vedi articolo).

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno